Операционный блок сосудистого центра в Курске модернизируют

Обладминистрация сообщила, что медучреждение ждет модернизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

В планах курских специалистов модернизация операционного блока сосудистого центра, которая позволит проводить уникальные хирургические вмешательства. В декабре этого года предусмотрена плановая замена ангиографа на более современный с расширенными возможностями визуализации кровеносных сосудов и кровотока безболезненно для человека, пообещали в администрации региона.

Для лечения больных с инфарктом и инсультом на базе Курской областной клинической больницы в 2009 году был открыт региональный сосудистый центр. В его структуре несколько отделений, в том числе неврологическое для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и кардиологическое для тех, кто поступил с инфарктом миокарда.

Ежегодно почти две тысячи курян получают в центре высокотехнологичную помощь. Ежемесячно здесь проводится порядка ста малоинвазивных экстренных и плановых операций.

Центр оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе томографами и ангиографами, работают нейрохирургические операционные на два зала. На этапе реабилитации пациентам помогают логопеды, медицинские психологи, врачи, инструкторы ЛФК и физиотерапевты.

С пациентами продолжают работать и после выписки из стационара с помощью телемедицины. Проводятся консультации, в том числе с ведущими федеральными центрами, добавили в Доме Советов.