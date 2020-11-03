Пенсионные накопления курянки без ее ведома перевели в негосударственный фонд

Документы были подделаны, считают в ведомстве Фото: Из архива КП.

Cредства пенсионных накоплений жительницы Кореневского района без ее согласия были переданы из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, сообщили в прокуратуре.

- Передача средств произошла на основании договора, поступившего в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по республике Башкортостан, и заявления о досрочном переходе из государственного фонда в негосударственный. При этом подпись в заявлении о досрочном переходе была удостоверена нотариусом города Химки Московской области, - сказали в ведомстве. - Как показала проверка, женщина не обращалась с заявлением о переводе ее пенсионных накоплений из одного фонда в другой, договор о переводе пенсионных накоплений не подписывала. Подпись в документах подделана.

Прокурор Кореневского района направил в Мещанский районный суд Москвы заявление о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным и об обязании негосударственного пенсионного фонда передать в Пенсионный фонд Российской Федерации все полученные средства пенсионных накоплений.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В связи с подделкой официальных документов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.