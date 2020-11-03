Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: штабу акции «#МыВместе» нужны автоволонтеры

Автоволонтеры нужны, чтобы развозить медработников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области добровольцы работают в рамках регионального штаба акции «#МыВместе», который располагается в областном Дворце молодежи.

Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым, людям с ограниченными возможностями и тем, кто сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции остался без поддержки.

Региональный штаб акции «#МыВместе» набирает автоволонтеров - тех, кто готов помочь в доставке медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены.

Желающие стать автоволонтерами могут записаться по тел.: 37-01-59.