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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: штабу акции «#МыВместе» нужны автоволонтеры

Тех, кто готов помочь в доставке медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены
Ольга ДАНИЛОВА
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Автоволонтеры нужны, чтобы развозить медработников

Автоволонтеры нужны, чтобы развозить медработников

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области добровольцы работают в рамках регионального штаба акции «#МыВместе», который располагается в областном Дворце молодежи.

Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым, людям с ограниченными возможностями и тем, кто сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции остался без поддержки.

Региональный штаб акции «#МыВместе» набирает автоволонтеров - тех, кто готов помочь в доставке медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены.

Желающие стать автоволонтерами могут записаться по тел.: 37-01-59.