Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: общественный транспорт проходит регулярную санобработку

На конечных остановках обрабатываются поручни, стекла, сиденья и кабина водителя

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора курские автопредприятия и коммерческие перевозчики регулярно дезинфицируют пассажирский транспорт. Промежуточную обработку проводят не реже двух раз в сутки.

На конечных остановках обрабатываются поручни, стекла, сиденья и кабина водителя, проветривается салон. В начале рабочего дня водители проходят обязательный предрейсовый контроль и получают дезинфицирующие средства.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам рекомендуется использовать при оплате проезда безналичный расчет.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 130 курян.