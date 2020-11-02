Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: общественный транспорт проходит регулярную санобработку

На конечных остановках обрабатываются поручни, стекла, сиденья и кабина водителя
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора курские автопредприятия и коммерческие перевозчики регулярно дезинфицируют пассажирский транспорт. Промежуточную обработку проводят не реже двух раз в сутки.
На конечных остановках обрабатываются поручни, стекла, сиденья и кабина водителя, проветривается салон. В начале рабочего дня водители проходят обязательный предрейсовый контроль и получают дезинфицирующие средства.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам рекомендуется использовать при оплате проезда безналичный расчет.
С начала пандемии в Курской области зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 130 курян.