В Курчатове под Курском высадили липовую аллею

В акции приняли участие сотрудники атомной станции и горожане

В Курчатове прошла экологическая акция по озеленению. Горожане высадили 130 саженцев деревьев. На набережной второго микрорайона посадили клены, в новом микрорайоне Атомград – пирамидальные тополя и рябины.

В экопарке «Теплый берег», расположенном в четвертом микрорайоне вдоль прибрежной полосы водоема-охладителя атомной станции, появилась липовая аллея.

В акции приняли участие сотрудники атомной станции и горожане - жители ближайших домов, депутаты, школьники и их родители.