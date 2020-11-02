Мираторг: работа и отдых в достойных условиях

.

На строящемся вблизи Черницыно Октябрьского района заводе реализован проект по благоустройству территории. У центрального административно-бытового корпуса предприятия (кстати, крупнейшего мясоперерабатывающего комплекса в Европе) появилась зеленая зона.

Мероприятия по благоустройству территории начались еще в апреле 2020 года. Проектированием ландшафтного дизайна занималась австрийская инженерно-архитектурная компания АТР. А основной целью стало обеспечение гармоничной архитектурно-ландшафтной среды и благоприятных экологических условий для работы и комфортного отдыха персонала.

.

Озеленённые участки, фонтан, пешеходные дорожки и площадки для отдыха создают уникальную среду, которая может удивить не только жителей Курской области, но и гостей региона.

Отдельным украшением прилегающей территории стал водоем площадью 2000 м2, выполняющий и функции дополнительного пожарного резервуара. В настоящий момент на территории завершаются работы по укладке тротуарной плитки.