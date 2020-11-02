В Курской области пропал 51-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Курск Фото: соцсети

В Курской области разыскивают 51-летнего Анатолия Переверзева. Мужчина проживал в деревне Миролюбово Фатежского района. 20 сентября этого года он пропал без вести.

Приметы пропавшего: рост около 183 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет: синий джинсовый пиджак, голубой свитер с высоким горлом, черные джинсы, мужчина был обут в черные туфли.

Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении Анатолия Переверзева, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.