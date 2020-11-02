В Курске привели в порядок пять дорожных объектов

Общая протяженность составила более четырех километров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске завершили ремонт объектов в рамках проекта «Улица Победы». Рабочие привели в нормативное состояние участки улиц, названных именами героев-воинов – Ватутина, Конорева, Пигорева, Ольшанского и площадь Рокоссовского. Общая протяженность составила более четырех километров.

Дорожники срезали старый асфальт и уложили два новых слоя: выравнивающий и верхний. Отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, заменили бортовой камень и дорожные знаки, нанесли разметку. У пешеходных переходов занизили бортовой камень для удобства маломобильных групп населения.

Работу в рамках национального проекта БКАД продолжат в следующем году.