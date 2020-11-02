В Курской области обещают дождливую погоду

Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 2 ноября и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+ 8 ºС, днем +8…+10 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.