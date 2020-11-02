Под Курском на пожаре погибла 83-летняя женщина

На пепелище спасатели обнаружили тело 83-летней женщины Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

«КП» рассказывала уже о пожаре, который произошел 2 ноября рано утром в Советском районе. Как сообщили позже спасатели, ЧП не обошлось без жертв.

В деревне Кирилловка загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, газовая служба и электрики.

Огонь уничтожил кровлю и стены. На пепелище спасатели обнаружили тело 83-летней женщины.

Причина пожара устанавливается. С огнем боролись 14 человек и шесть единиц техники.