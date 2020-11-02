В Курской области увеличили прожиточный минимум пенсионера

Минимальная пенсия составит чуть больше ста долларов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области утвердили величину прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Предлагается в следующем году увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9144 рублей (во втором квартале текущего года его величина составила 8655 рублей). Прожиточный минимум устанавливается для назначения неработающему пенсионеру социальной доплаты.

Также депутаты Курской облДумы внесли изменения в проект закона «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2021 год». Сумма выплаты вырастет на 5,1%, что чуть больше официального прогнорзируемого уровня инфляции за 2020 год, и составит 10 627 рублей. Предполагается, что ее смогут получить порядка 5100 детей.