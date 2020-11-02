В Курской области вырастут выплаты на третьего и последующего ребенка

Выплаты приравняли к официальному уровню инфляции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Депутаты Курской облДумы внесли изменения в проект закона «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2021 год». Сумма выплаты вырастет на 5,1%, что чуть больше официального прогнорзируемого уровня инфляции за 2020 год, и составит 10 627 рублей. Предполагается, что ее смогут получить порядка 5100 детей.

Решение было принято на очередном заседании заксобрания региона.