В центре Курска иномарка вылетела на тротуар

ДТП произошло на улице Ленина Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 1 ноября примерно в 16 часов. 45-летний водитель «Рено Меган» ехал по улице Ленина со стороны улицы Кирова в направлении Садовой.

- Напротив дома 30 по улице Ленина иномарка врезалась в «Фольксваген», за рулем которого был 31-летний водитель, - сообщили в ГИБДД региона.

"Фольксваген" ехал в попутном направлении, у водителя не было прав - его до этого их лишили. В результате столкновения "Фольксваген" продолжил движение и врезался в пешеходное ограждение и зеленые насаждения. В результате ДТП водитель «Фольксваген» получил травмы. Водители трезвы, добавили в полиции.