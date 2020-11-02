В Курске бухгалтера обвиняют в краже денег

На женщину завели дело о мошенничестве Фото: Из архива КП.

В суд передано уголовное дело по факту мошенничества, совершенного главным бухгалтером одной из бюджетных организаций под предлогом незаконного начисления выплат.

- 55-летняя жительница Курска, используя служебное положение и имея доступ к формированию бухгалтерской документации, на протяжении почти года необоснованного начисляла себе дополнительную выплату к ежемесячной заработной плате, учитывая, в том числе, выходные дни, в которые не работала, - рассказали в полиции.

Всего женщина украла почти 137 тысяч рублей. В рамках следствия подозреваемая возместила нанесенный ущерб.

Женщина созналась в содеянном.

Расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» завершено и передано в суд.