Курские школьники участвуют в финале всероссийского конкурса

Одиннадцатиклассники, победившие в конкурсе, получат приз в 1 миллион рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В международном детском центре «Артек» стартовал финал всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем принимают участие 1200 старшеклассников со всей России, в том числе 13 школьников от Курской области.

Как отметили в региональном комитете образования и науки, одиннадцатиклассники, победившие в конкурсе, получат приз в размере 1 миллиона рублей и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Ставшие победителями ученики 9-10-х классов получат премию в 200 тысяч рублей. Эти средства они могут израсходовать на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» будет проходить до 5 ноября. Организатором участия курских школьников в мероприятии выступает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ».