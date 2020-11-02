Куряне победили на чемпионате и первенстве по боевому единоборству

Воспитанники «Ассоциации Витязей» получили две медали Фото: Светлана ВОЛКОВА

Воспитанники «Ассоциации Витязей» получили две медали на чемпионате и первенстве ЦФО России по КУДО. Этот вид спорта включает в себя приемы английского и тайского бокса, дзюдо и карате.

В категории «Мужчины, 260 единиц» бронзу завоевал Мурад Ягубов. В первенстве юная курянка Диана Мериоя заняла вторую ступень пьедестала почета в категории «Девушки 12-13 лет, 200+ единиц». Они вошли в тройку сильнейших и теперь отправятся на чемпионат и первенство страны.

В соревновании, которое прошло 1 ноября в Ярославле, принимали участие более 200 спортсменов из 11 регионов страны.