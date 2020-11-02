Курский фестиваль борща претендует на национальную туристическую премию

На премию претендуют два курских проекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в финал конкурса на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards вышли два проекта от Курской области.

Это фестиваль борща как лучшая идея туристического события и фестиваль жатвы как лучшая идея туристического события в сельской местности.

Всего в текущем году на соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов страны, а также три проекта из других стран. Финал конкурса будет проведен в декабре в Екатеринбурге.