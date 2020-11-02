Под Курском убрали несанкционированную свалку

Сельсовет убрал мусор после вмешательства экологов Фото: Светлана ВОЛКОВА

О свалке на территории Клюквинского сельсовета в комитет природных ресурсов Курской области сообщили местные жители. Экологи зафиксировали несанкционированное скопление мусора около гаражного производственного кооператива «Импульс».

На сегодняшний день силами сельсовета свалка ликвидирована.

Комитет природных ресурсов Курской области совместно с муниципальными образованиями ведет постоянный контроль за соблюдением обязательных требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, заверили в обладминистрации.