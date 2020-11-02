Мошенники оформили на курянку кредит, использовав ее данные

Курянка попалась на уловки мошенников Фото: Из архива КП.

Курянке позвонили якобы из банка и сообщили, что она является проверенным клиентом и в качестве поощрения именно для нее одобрено специальное предложение – вклад под высокие проценты, которые можно снять с первого месяца открытия.

Мошенники сказали, чтобы деньги начислялись сразу, нужно привязать имеющиеся счета к новому вкладу. Для этого женщина назвала полные данные своей банковской карты, включая те, которые нельзя сообщать даже настоящим банковским работникам.

Получив доступ к финансам женщины, мошенники оформили на нее кредит и перевели на свои счета 240 тысяч рублей.

Спустя месяц, когда женщине пришло сообщение о задолженности по кредиту, она поняла, вместо ожидаемых процентов по вкладу попалась на уловки мошенников и в ближайшие несколько лет должна будет оплачивать оформленный займ.

Избежать любых финансовых потерь можно строго соблюдая секретность сведений своей карты. Если никому не называть данные банковской кредитки, то никто и никогда не сможет получить доступ к хранящимся на ней деньгам, сказали в полиции.