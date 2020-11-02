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Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: три заместителя мэра заболели ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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10-15% сотрудников горадминистрации заболели, сказал мэр

10-15% сотрудников горадминистрации заболели, сказал мэр

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мэр Курска Виктор Карамышев сообщил в понедельник на оперативном совещании, что каждый десятый сотрудник мэрии сейчас находится на больничном. У многих - коронавирус.

Также он рассказал, что у трех его заместителей подтвердился коронавирус.

- Положительные тесты на ковид у Наталии Бастриковой, Ольги Гранкиной. До этого коронавирус обнаружили у Владимира Гребенкина, который сейчас на больничном, - сказал Карамышев.

Напомним, за сутки в регионе выявили 130 новых случаев заражения.