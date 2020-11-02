Под Курском сгорел дом

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около половины восьмого утра Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 07:23 2 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Советский район, деревня Кириловка.

По прибытии в 07:48 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 07:51, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом доме общей площадью 48 кв. метров огнем уничтожена кровля на всей площади. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.