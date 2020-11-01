Под Курском нашли 41 минометную мину

Опасные находки обнаружили в Касторенском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

31 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в поселке Касторное Касторенского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженны 39 минометных мин калибром 50 мм и две - калибром 82 мм. Они изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.