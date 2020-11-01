В Курске сотрудница банка сняла со счета пенсионерки почти 2, 5 миллиона рублей

Женщина снимала чужие деньги на протяжении нескольких месяцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель прокурора Курской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против бывшей сотрудницы одного из банков Курска. Она обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения).

Женщина работала в банке персональным менеджером 86-летней пенсионерки. В силу занимаемой должности она была осведомлена о наличии крупных денежных сумм на счетах клиента.

- Решив завладеть деньгами престарелой женщины, курянка с февраля по октябрь 2019 года частями похищала деньги с ее банковских счетов. Для этого она под видом открытия новых вкладов на имя клиента с более выгодными процентами переводила на счета клиентки лишь часть денег, а оставшуюся сумму оставляла себе и тратила на собственные нужды, - рассказали в прокуратуре.

Таким способом ей удалось украсть 2 млн 490 тыс рублей.

Расследование вел следственное отделение УФСБ России по Курской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения.