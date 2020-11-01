Курян предупредили о тумане и дожде

В области будет дождливо Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 1 ноября и в течение суток будет облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем дожди, местами сильные. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти ночью 5-10, днем 8-13 м/с.

Температура ночью 4- 9º тепла, днем 6-11º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.