В Курске на Клыкова насмерть сбили пенсионерку

ДТП произошло рано утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 1 ноября в восьмом часу утра. 36-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" ехал со стороны проспекта Надежды Плевицкой по проспекту Клыкова в сторону улицы Сумской.

По пути напротив дома 111 по проспекту Клыкова он сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения машины. Пешеход шла по регулируемому переходу.

Женщина получила травмы и ее доставили в больницу, где она впоследствии умерла. Полиция выясняет обстоятельства аварии.