В Курске скончался известный бизнесмен Александр Куруленко

В Курске на 49-м году жизни скончался бизнесмен Александр Куруленко. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба администрации области. Александр Васильевич был основателем и бессменным руководителем известного бренда «Бел-Поль». Компания, занимающаяся легкой промышленностью, образована в 2001 году.

- Когда в наш общий дом пришла беда – коронавирусная инфекция – Александр Куруленко одним из первых откликнулся на призыв и в кратчайшие сроки переориентировал одно из производств под выпуск защитных костюмов для медперсонала, организовал выпуск медицинских масок, - отметили в обладминистрации.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Куруленко.