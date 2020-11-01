Коронавирус в Курской области на 1 ноября: еще 127 заразились, 41 выздоровел и один скончался

По данным регионального оперативного штаба на 1 ноября, в Курской области выявили 127 новых случаев коронавируса. Прирост заболевших по районам и городам: Курск - 64, Железногорск - 17, Беловский район - 8, Медвенский - 7, Глушковский и Пристенский - по шесть, Суджанский и Фатежский - по четыре, Льгов - три, Суджа - два, Конышевский, Курский, Обоянь, Обоянский, Фатеж, Железногорский район - по одному. С начала эпидемии вирус нашли у 11 025 курян.

Окончили лечение и выздоровел 8193 человека, накануне выписали 41 пациента. На сегодняшний день скончались 100 человек. За сутки умер еще один мужчина 64 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.