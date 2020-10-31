Под Курском обнаружили четыре артснаряда

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

31 октября в Службу спасения по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в селе Ольховатка Поныровского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли три артиллерийских снаряда калибром 76 мм и один снаряд калибром 45 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

30 октября артснаряд был обнаружен в селе Обуховка Кореневского района.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.