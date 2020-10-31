В Курской области за сутки произошло пять пожаров

. Горели надворная постройка, мусор, сухая трава Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшие сутки в Курской области произошло пять пожаров. Горели надворная постройка, мусор, сухая трава. В Железногорском районе из-за короткого замыкания сгорела и обрушилась кровля кирпичного сарая. Сухая трава горела в Курском и Солнцевском районах.

В регионе установился первый, местами второй класс пожарной опасности. Обстановку контролировали 199 опергрупп. Сейчас основная работа направлена на обеспечение требований пожарной безопасности в жилье. Серьезное внимание уделяется курянам группы риска.

«Уважаемые куряне! Соблюдайте требования пожарной безопасности. Следите за состоянием электропроводки, исправностью печного отопления, не используйте самодельные обогревательные электроприборы. В любой экстремальной ситуации обращайтесь по телефонам экстренных служб 1012 и 112», - обращаются к населению спасатели.