Сильный дождь и туман ожидаются в Курской области ночью

Температура воздуха ночью составит +3…+8 ºС, днем +6… +11 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 31 октября и в течение суток будет облачно. Ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 ºС, днем +6… +11 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана они рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.