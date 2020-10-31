В курские больницы поступят респираторы и защитные костюмы

Комплекты придут в ближайшее время Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские больницы получат безвозмездную помощь в соответствии с решением Правительства РФ в рамках борьбы с коронавирусом.

«Мы ожидаем получить три комплекта со средствами индивидуальной защиты. В каждом 800 респираторов, 190 одноразовых защитных костюмов с бахилами, 1600 одноразовых шапочек, 4000 одноразовых перчаток, а также защитные очки, дезинфицирующие средства, антисептики», - сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Комплекты придут в ближайшее время.