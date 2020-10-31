От тяжелой ковидной пневмонии в Курской области скончались шесть человек

Всего зарегистрировано 10898 подтвержденных случаев заболевания Фото: Из архива "КП"

В Курской области за последние сутки от тяжелой вирусной пневмонии скончались шесть человек – три женщины (42, 61, 65 лет) и трое мужчин (46, 62, 70 лет).

Всего зарегистрировано 10 898 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 124 курян.

В регионе из-за коронавируса ввели дополнительные ограничения. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.