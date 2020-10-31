В Курской области за сутки коронавирусом заболели 124 человека

Всего выздоровели 8 152 пациента
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 31 октября, в Курской области всего зарегистрировано 10 898 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 124 курян.
От тяжелой вирусной пневмонии скончались шесть человек – три женщины и трое мужчин. Всего выздоровели 8 152 пациента, 63 – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +51
Беловский +13
Суджанский +13
Кореневский +11
г. Железногорск +6
Большесолдатский +4
Золотухинский +4
Солнцевский +4
Пристенский +3
Конышевский +2
Курский +2
г. Рыльск +2
г. Фатеж +2
Медвенский +1
г. Обоянь +1
Обоянский +1
Октябрьский +1
Рыльский +1
г. Суджа +1
Хомутовский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.
В регионе из-за коронавируса ввели дополнительные ограничения. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.