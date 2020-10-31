В Курской области за сутки коронавирусом заболели 124 человека

Всего выздоровели 8 152 пациента Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 31 октября, в Курской области всего зарегистрировано 10 898 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 124 курян.

От тяжелой вирусной пневмонии скончались шесть человек – три женщины и трое мужчин. Всего выздоровели 8 152 пациента, 63 – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +51

Беловский +13

Суджанский +13

Кореневский +11

г. Железногорск +6

Большесолдатский +4

Золотухинский +4

Солнцевский +4

Пристенский +3

Конышевский +2

Курский +2

г. Рыльск +2

г. Фатеж +2

Медвенский +1

г. Обоянь +1

Обоянский +1

Октябрьский +1

Рыльский +1

г. Суджа +1

Хомутовский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.

В регионе из-за коронавируса ввели дополнительные ограничения. Пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.