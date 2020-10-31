В Курской области из-за коронавируса ввели дополнительные ограничения

В Курской области утвердили требования к организациям и предприятиям, работающим в период пандемии Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области утвердили требования к организациям и предприятиям, работающим в период пандемии коронавируса в Курской области. Граждане в возрасте 65 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания должны соблюдать режим самоизоляции.

Пенсионерам можно обращаться за экстренной медицинской помощью, ездить на работу, ходить в ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более ста метров от дома.

Работодатели, в организациях которых есть сотрудники в возрасте 65+, должны перевести их на дистанционный режим работы либо предоставить таким работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить в установленном порядке больничный.

Исключение составляют граждане, являющиеся руководителями организаций, органов госвласти и местного самоуправления; работники системообразующих, непрерывно действующих, медицинских или аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, а также сотрудники, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций, срочные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организаций, предоставляющих финансовые услуги.

Ограничения не касаются работников учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания и центров занятости населения, сферы ЖКХ и федеральной почтовой связи.