В лесу под Курском нашли артснаряд

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

30 октября в Службу спасения по Курской области поступил звонок об обнаружении снаряда времен войны в селе Обуховка Кореневского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 45 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.