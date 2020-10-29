В Курской области организуют телемедицинские call-центры для больных COVID-19

В ноябре телемедицинские call-центры откроют во всех остальных поликлиниках Курска и Железногорска Фото: Из архива КП.

В пяти медицинских организациях Курской области начались работы по проведению динамического наблюдения и консультирования пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19.

На первом этапе подключают городские больницы №1 и №6, городские поликлиники №5 и №7, а также Железногорскую городскую больницу.

На втором этапе в ноябре телемедицинские call-центры откроют во всех остальных поликлиниках Курска и Железногорска.

Телемедицинские консультации будут осуществляться после постановки диагноза, с согласия пациента. Информацию о порядке их проведения разместят на сайте каждой медицинской организации.