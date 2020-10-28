Под Курском судят водителя, по вине которого один человек погиб и один пострадал

Водителю грозит срок Фото: Из архива КП.

В суд передано дело против 34-летнего мужчины, который обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Днем 22 августа 2019 года водитель, управляя автомобилем марки «KIA SLS (SPORTAGE)», ехал по проезжей части 482 км главной автомобильной дороги М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Орла.

В салоне автомобиля помимо водителя были три пассажира: его жена и двое детей.

Нарушив правила дорожного движения, водитель, двигаясь по перекрестку, вел автомобиль по полосе движения, предназначенной для поворота в левую сторону со скоростью примерно 150 километров в час. Это превышает установленное вне населенного пункта ограничение скорости.

Затормозив, водитель выехал на встречную полосу, где врезался в «VOLKSWAGEN CADDY LIFE», которым управлял 54-летний житель Фатежского района.

В результате аварии водитель автомобиля марки «VOLKSWAGEN CADDY LIFE» от полученных травм скончался, 20-летнему пассажиру причинен средней тяжести вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Фатежский районный суд Курской области для рассмотрения по существу.