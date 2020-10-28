Курская спортшкола фехтования - среди номинантов Национальной спортпремии-2020

Курск имеет шанс прославится спортивными достижениями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Министерство спорта России дало старт народному онлайн-голосованию за номинантов Национальной спортивной премии 2020 года.

Поддержать Курскую областную спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию можно на официальном сайте Национальной спортивной премии в разделе «Надежда России» - «Спортивная школа года».

В голосовании могут принять участие все желающие. Оно будет проходить до 23:59 (по московскому времени) 1 ноября.

Наша школа фехтования не первый раз в числе номинантов Национальной спортивной премии, была в номинации «Надежда России» ее победителем, становилась финалистом.

Как отметили в областном комитете по физической культуре и спорту, в школе занимаются 325 спортсменов, с которыми работают заслуженные тренеры России Елена Кажикина, Ильдар Мавлютов, Лидия Сафиуллина. Их воспитанники неоднократно становились победителями и призерами первенств России, Европы и мира.

Спортсмены занимаются в одном зале с признанными звездами мирового фехтования: чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, шестикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы Инной Дериглазовой, а также чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпионкой мира и Европы Евгенией Ламоновой.