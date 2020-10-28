На курянина завели дело за уклонение от армии

Парню грозит уголовная ответственность Фото: Из архива КП.

24-летний житель Фатежского района по заключению медицинской комиссии признан годным к прохождению военной службы и подлежит призыву.

Повестками его не раз вызывали в военный комиссариат для уточнения документов воинского учета. Однако по повесткам он не являлся, о причинах неявки военкомат не уведомил, рассказали в прокуратуре.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для рассмотрения вопроса о привлечении жителя Фатежского района к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), добавили в ведомстве.