Под Курском на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла вечером Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 18:04 27 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке 1-ое Новоспасское Золотухинского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

- По прибытии в 18:11 пожарные приступили к ликвидации. Загорание локализовано в 18:19, ликвидировано в 18:30, - рассказали в МЧС. - В огне погиб 54-летний мужчина, дом сгорел.

Огонь тушили 16 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.