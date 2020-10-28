В Курской области работают "горячие линии" по коронавирусу

Куряне старше 65 лет с симптомами простуды должны сдать тест Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжают работу горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом. Телефон в комитете здравоохранения – 8(4712)70-05-68, линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

По телефону 8(4712)58-71-86 ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области. График работы линии - с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Тестированию на COVID-19 подлежат прибывшие на территорию страны с наличием симптомов инфекционного заболевания, контактировавшие с больным COVID-19, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.