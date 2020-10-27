В Курской области для коронавирусных больных развернули 1477 коек

В ближайшее время планирует открыть новые койки Фото: Из архива "КП"

На сегодняшний день в Курской области для больных коронавирусом развернули 1477 коек, 949 из них с кислородом. Заболевших принимают восемь стационаров.

В ближайшее время планирует открыть новые койки в Фатежской, Солнцевской и Тимской районных больницах, а также в Курской горбольнице № 1 имени Н.С. Короткова - всего свыше 400 мест; большая их часть будет обеспечена кислородом.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых заболевших. Это больше, чем накануне. Всего с начала пандемии в Курской области ковид обнаружили у 10411 человек.

В курской инфекционной больнице от коронавируса лечатся восемь детей. Среди них один ребенок в возрасте до года.