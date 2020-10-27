В двух округах Курска заменят теплосети

Работы будут проведены в ближайшие три года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил 27 октября заявку Курской области на выделение финансовой помощи на модернизацию системы теплоснабжения Курска.

Только до 2023 года в рамках заключенной ранее концессии с компанией «Квадра» будет перечислено 618,75 млн рублей. Из них 300 млн рублей выделит Фонд ЖКХ, 100 млн рублей составят средства консолидированного бюджета Курской области, а 218,75 млн рублей вложит инвестор.

Деньги направят на реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью 22,5 км в Центральном и Железнодорожном округах Курска. Эти работы будут проведены в ближайшие три года.