В Курске составили 12 протоколов о нарушении масочного режима

Лиц без средств индивидуальной защиты запрещено пускать в помещения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на прошлой неделе было составлено 12 протоколов о нарушении масочного режима на объектах торговли и бытового обслуживания. В общей сложности обследовано 56 организаций. В ходе сегодняшнего рейда на транспорте составлено три протокола.

- Стоит отметить, что и представители бизнеса, и покупатели стали более ответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах. Нашим рабочим группам все реже приходится применять меры административного воздействия при проведении проверок, - отметил заместитель главы администрации Курска Эдуард Кудрявцев.

Как сообщалось ранее, в Курске недавно усилили «масочный режим». Лиц без средств индивидуальной защиты запретили пускать в помещения