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Под Курском задержали несовершеннолетнего «закладчика»

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего курянина. Парня подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере.

13 октября 2020 года днем сотрудники УКОН УМВД по Курской области около Селиховых дворов в Курском районе задержали молодого человека. При досмотре у парня обнаружили наркотики общим весом 19,60 грамм. Подозреваемый намеревался их сбыть с помощью тайников-закладок на территории Курска.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, закрепляется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал