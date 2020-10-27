В Курске открылся «Экодом»

В Курске планируют открыть еще 10-15 подобных площадок

В Курске на улице Сумской, 46 открылся пункт раздельного приема вторсырья «Экодом». Куряне смогут сдавать сюда чистое подготовленное вторсырье - пластик, металл, макулатуру — и получать за это деньги. Планируется, что пункт будет принимать порядка 25 тонн мусора в месяц.

Это первый пункт приема вторсырья такого формата в городе. Сотрудники «Экодома» будут не только принимать отходы, но и объяснять курянам, почему так важно сортировать мусор.

Цель экологического проекта - увеличить процент вторсырья, направляемого на переработку. Это позволит максимально уменьшить объем отходов, которые подлежат захоронению. Единственное требование к сдаваемому вторсырью - оно должно быть чистым.

В Курске планируют открыть еще 10-15 подобных площадок.