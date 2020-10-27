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Спасатели предупреждают курян о тумане

Ночью температура воздуха опустится до нуля
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 27 октября и в течение уток ожидается переменная облачность. Преимущество без осадков. Ночью местами туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 ºС, днем +8…+13 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.