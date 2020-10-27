Куряне украли батареек на семь тысяч рублей

Подозреваемые не в первый раз попадают в поле зрения полиции Фото: Из архива КП.

С заявлением в полицию обратилась администрация магазина. В полицию принесли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На кадрах видно, как двое мужчин воруют, строго просматривая, чтобы их не заметили, а после покидают магазин.

Сотрудники уголовного розыска Северо-Западного отдела полиции в течение суток сумели найти и задержать подозреваемых. Двое ранее судимых жителей областного центра признались, что вынесли батарейки, спрятав в карманах. Сразу после кражи они сбыли похищенное на улице за три тысячи рублей. Деньги потратили на спиртное.

Выяснилось, что фигуранты не в первый раз совершили кражу из магазина и уже попадали в поле зрения оперативников. Ранее они похищали дорогие бритвенные станки. Молодые люди получили статус подозреваемых в уголовном деле по статье «Кража». Им грозит до пяти лет колонии.