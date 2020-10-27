У 91-летнего курянина украли крупную сумму денег

Парню грозит длительный срок Фото: Из архива КП.

В полицию обратился 91-летний курянин с сообщением о пропаже 80 тысяч рублей. Мужчина, осмотрев свой дом с утра, понял, что ночью в его жилище проник неизвестный. Он не стал приводить в порядок вещи, благодаря чему прибывшие полицейские в составе следственно-оперативной группы провели качественный осмотр помещения, собрали оставленные преступником следы.

- После отработки полученных материалов и проверки оперативной информации, стало ясно, что кражу совершил 19-летний местный житель, хорошо знакомый правоохранителям. Он является фигурантом уголовного дела по факту более десятка угонов, один из которых совершил в отношении того же пенсионера, у которого похитил деньги. Ранее судимому молодому человеку срочно понадобились деньги. Ночью он забрался в дом пожилого соседа на соседней улице. Осторожно обыскав помещение, чтобы не разбудить хозяина, нашел деньги и скрылся. После кражи направился в друзьям в Железногорск, где всю сумму потратил на развлечения, - рассказали в полиции.

Чуть больше суток понадобилось для его задержания. Помимо уже начатых уголовных производств против парня возбудили уголовное дело по факту кражи. На время следствия он арестован.