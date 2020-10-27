В Курской области Пенсионный фонд перешел на прием по предварительной записи

Большинство услуг пенсионного фонда можно получить дистанционно - через «Личный кабинет» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Запись осуществляется через «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР, портал госуслуг, мобильное приложение ПФР.

Во всех учреждениях ПФР также действуют телефоны для записи. Их список размещен на региональной странице сайта.

Большинство услуг пенсионного фонда можно получить дистанционно - через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг и мобильное приложение ПФР.

Работают также горячие линии пенсионного фонда. Их полный список размещен на сайте в разделе «Информация для жителей региона».